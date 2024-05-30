CHRIO クリオ インパルス ネックレス sサイズ 43cm

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CHORIO（クリオ）のスポーツネックレス「インパルスネックレス」です。本体のみの箱なしとなります。最近使用頻度が減ってしまったため出品致します。保証書などもありませんが、メーカーに送るとメンテナンスすることも可能です。インパルスネックレスは、陸上競技・野球・サッカー・卓球・ゴルフ・テニス・バレー・バドミントン・水泳など、各競技のトップアスリートや指導者に信頼されている新感覚のスポーツネックレスです。身体に優しい素材を使用し、スポーツ時に着用しても負担を感じないよう軽量化にこだわり、汗や水に強く、激しい動きにも耐えられる強度をもった設計のため、競技中も安心して着用いただけます。いかにして緊張感を払拭しパフォーマンスを上げることができるか。インパルスネックレスは、自己の可能性に果敢に挑戦するアスリートの最強ギアです。値下げ交渉は可能な範囲内で対応致します。お気軽にご相談ください。#CHRIO#クリオ#インパルス#ネックレス#クリオインパルスネックレス