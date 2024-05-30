Vivienne Westwood ライター ネックレス 金属アレルギー対応

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VivienneWestwoodのライターです。金属アレルギーの方用のチェーンが付いていますが、純正のチェーンも付属しています。(希望があれば付け直してから発送致します)箱も付いていて、付属品は全て含まれます。値下げ可能です。