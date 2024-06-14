japanmade屋 フリース ポーラテック takuzooo Lサイズ

ポーラテックの生地を使った着心地抜群のフリースです。完売商品ですので、お探しの方どうぞ。メルカリで出品してるのは自分だけかと思います！即購入可能！3回ほど着用しました。目立った汚れはなく美品です。身幅57着丈74ゆき92カラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップ#Japanmade屋#たくぞー#Takuzooo#japanmade屋#ポーラテック



ふわふわの着心地を楽しむ



ふわふわの着心地を楽しむ



ふわふわの着心地を楽しむ



ふわふわの着心地を楽しむ



ふわふわの着心地を楽しむ



2023年最新】Takuzoooの人気アイテム - メルカリ



ふわふわの着心地を楽しむ



ふわふわの着心地を楽しむ



ポーラテックフリース – Takuzooo 服レンタル



ふわふわの着心地を楽しむ



ふわふわの着心地を楽しむ



Japan Made 屋 takzoooさん フリース | labiela.com



ふわふわの着心地を楽しむ



ふわふわの着心地を楽しむ



ふわふわの着心地を楽しむ