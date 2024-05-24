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スーマンダックワ　ヴィンテージネックレス　3連　Suman Dhakhwa
商品番号 B71874200362
商品名

スーマンダックワ　ヴィンテージネックレス　3連　Suman Dhakhwa
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年ほど前にS.O.Sfp天神VIORO店で購入したスーマンダックワ(SumanDhakhwa)のネックレストップです。このブランドの特徴である木目があり、シルバーとの色味の違いが何とも言えない美しさです。今現在同じ商品の販売は確認できません。3連トップと珍しい品になります。アクセサリーケースにしまって10年以上だったと思います。重曹とシルバー磨きにて清掃済みです。状態は写真にて確認をお願いします。ただしあくまで中古なので、完璧を求める方は購入をご遠慮ください。スーマンダックワシンパシーオブソウルイデアリズムサウンドプエルタデルソルブルースモーガンガーデルエムコーエンジェニファーカーティスアレックスサンチェスコディサンダーソンゴローズファーストアローズアリゾナフリーダムトムウッドクロムハーツハリムジョニーデップインディアンジュエリーバングルブレスレットネックレスペンダントジェシーロビンズジャックフェーバーアーノルドグッドラックデリックゴードンウィルバンデバーデルバートバンデバーウォルターバンデバーハリソンジムサンシャインリーブスゲーリーリーブスダレルキャドマンアンディキャドマンアーロンアンダーソントムホークハービーメイスハーマンスミスカラー···シルバー材質···シルバーカラー···シルバー材質···シルバー
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