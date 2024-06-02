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スターリンギア ドクロ カポネ リング シルバー 925
商品番号 C46631034287
商品名

スターリンギア ドクロ カポネ リング シルバー 925
ブランド名 スターリンギア
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバーブランドショップで購入しましたが、使わなくなりましたので出品です。使用に伴うくすみなどはありますが大きなダメージはありません。サイズ16号重量約27.3g不明点あればご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose942740.html
http://narcologia.ru/goods/peroration123815.html
http://narcologia.ru/goods/plaque967607.html
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