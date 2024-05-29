シルバー925 3.5mm スペーサー リング 不動明王 真言 25号

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商品詳細
3.5mm/5.5mmの商品も奇数サイズで多数保有しております。希望されるサイズ（厚さ3.5mm/5.5mm）がございましたら、いつでもコメントしてください。シルバー9253.5mmスペーサーリング不動明王真言25号通常販売価格6980円CIELCRAFT社の指輪です。素材‐銀92.5％リングの線の厚み-2.5mmリングの幅-3.5mm重さ-7.4gサイズ‐25号御真言ノウマクサマンダバザラダンカンをサンスクリット文字（梵字）とカタカナ文字で刻まれており、「入魂祈祷」された厄除指輪です。材質...シルバー
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