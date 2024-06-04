FENDI コインケース

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商品詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます。FENDI公式オンラインで購入しました。箱、紙袋等も購入時の物を残しております。ブランド:FENDIフェンディ商品:コインケースカラー:オレンジ商品の説明FENDIのコインケースになります。カードの収納スペースもございます。商品の状態購入から数回のみの使用になりますので、比較的綺麗な状態かと思われます。※あくまで中古品になります。細かなスレ傷等ある場合がございますので、神経質な方のご購入はおすすめいたしません。ご理解のうえでご購入の検討をしていただきたいと思います。商品すり替え防止のため、返品等は対応致しかねますのでご了承ください。カラー···オレンジ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly662484.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture346541.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual855946.html
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