Ｆ４４９　掛軸　大徳寺　立花大亀　『雪後一天清』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｆ４４９ 掛軸 大徳寺 立花大亀 『雪後一天清』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｊ９２２ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『白雲自去来』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｃ６１８ 掛軸 大徳寺 藤井誡堂 『老松而雲間』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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前大徳寺 西垣宗興 一行書 白鶴舞丹宵 掛軸☆宝船☆AB-459 - 通販 ...



Ｊ１５７ 掛軸 大徳寺 西垣宗興 『利休居士像』 共箱 『真作』 肉筆 ...

総丈 約 172cm×32cm本紙 約 97cm×29cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。