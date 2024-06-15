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ドトール ドリップパック深煎りブレンド 4箱（400袋入）
商品番号 H68861477262
商品名

ドトール ドリップパック深煎りブレンド 4箱（400袋入）
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドトールドリップパック深煎りブレンド1箱（100袋入）商品説明ベトナム、コロンビア産のコーヒー豆をメインに使用し、じっくりと丁寧にコーヒー豆を焼き上げたブレンドコーヒーです。深煎りの香ばしさとコクのある味わいに仕上げました。ドリップコーヒー400杯分【配送不可地域】:沖縄県【商品の状態】:新品
http://narcologia.ru/goods/enquire916389.html
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