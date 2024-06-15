ドトール ドリップパック深煎りブレンド 4箱（400袋入）

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商品詳細
ドトールドリップパック深煎りブレンド1箱（100袋入）商品説明ベトナム、コロンビア産のコーヒー豆をメインに使用し、じっくりと丁寧にコーヒー豆を焼き上げたブレンドコーヒーです。深煎りの香ばしさとコクのある味わいに仕上げました。ドリップコーヒー400杯分【配送不可地域】:沖縄県【商品の状態】:新品
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