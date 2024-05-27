【高級天然木】【縞黒檀】親玉１３ｍｍ、数珠ブレスレット★縞黒檀（しまこくたん）紫檀・黒檀・鉄刀木は唐木三大銘木と称されるくらい価値か高く古くからよく知られ、材質は緻密で重く堅い。心材の部分が黒くて、細工用の木材とし大人気で家具や仏壇、仏具、建材、楽器、ブラシの柄などに使用される精神安定、健康、リラックス効果。魔除け、邪気払い詳細・約１３×１２ｍｍ １個・約１１×１０ｍｍ １８個・約８×７ｍｍ ２個・オペロンゴム使用 ・手首周り約１８ｃｍ前後●注意事項●■写真とは異なり、木、石は同じクオリティーの玉に変更することがあります。■天然石、木の為、形や大きさ等の違い、内包物、クラック（ヒビ）、小さな傷等があることがございますので御理解、御了承ください。 石の意味、伝承等は科学的根拠はなく絶対的な効果が得られるとは限りません。■石、木のサイズにつきましては1mm以内の誤差が生じる場合がございますので、玉数の個数が詳細と変わる場合があります。ご了承の上お買い求めください。



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