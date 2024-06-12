青海波、雲図など華やかな蒔絵で彩られた小吸物椀です。茶懐石やお祝い膳などに最適です。椀の下部が厚めに作られており、安定感があります。◆サイズ蓋：口径∅6.5㎝高さ2.7㎝椀：口径∅7.3㎝ 高さ7.7㎝内5.5cm蓋を閉めた時の全体の高さ10.0cm\u2028◆キズ、状態蓋と椀各１点にキズあり（画像６枚目と７枚目）その他使用できないような目立ったキズ、汚れなどはございませんが、長期保管品につきその旨ご理解ください。箱はございませんが、丁寧に梱包してお届けいたします。#輪島塗#雑煮#おせち#祝い#うるし#漆器#アンティーク装飾...蒔絵種類...椀



漆塗 青海波雲図蒔絵 吸物椀 箸洗 ６客組 R-0498 愛用 19125円 www ...



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品多く ◇会津塗 高級漆器◇ 本漆 天然木 松葉の図 沈金蒔絵 漆芸 ...