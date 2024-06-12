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- 漆塗 青海波雲図蒔絵 吸物椀 箸洗 ６客組 R-0498
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商品詳細
青海波、雲図など華やかな蒔絵で彩られた小吸物椀です。茶懐石やお祝い膳などに最適です。椀の下部が厚めに作られており、安定感があります。◆サイズ蓋：口径∅6.5㎝高さ2.7㎝椀：口径∅7.3㎝ 高さ7.7㎝内5.5cm蓋を閉めた時の全体の高さ10.0cm\u2028◆キズ、状態蓋と椀各１点にキズあり（画像６枚目と７枚目）その他使用できないような目立ったキズ、汚れなどはございませんが、長期保管品につきその旨ご理解ください。箱はございませんが、丁寧に梱包してお届けいたします。#輪島塗#雑煮#おせち#祝い#うるし#漆器#アンティーク装飾...蒔絵種類...椀
http://narcologia.ru/goods/symmetric255745.html
http://narcologia.ru/goods/ordering213479.html
http://narcologia.ru/goods/passionate904713.html
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漆塗 青海波雲図蒔絵 吸物椀 箸洗 ６客組 R-0498 愛用 19125円 www ...
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漆塗 青海波雲図蒔絵 吸物椀 箸洗 ６客組 R-0498 - 漆芸
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