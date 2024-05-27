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- 2023 Jリーグ エポック 直筆サイン 浦和レッズ 伊藤敦樹 55枚限定
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···その他サイン有無···有り性別···男購入後、自宅にて大切に保管しておりました。興味のある方、ぜひ、よろしくお願いいたします。JリーグトレーディングカードEPOCH直筆サイン浦和レッズ伊藤敦樹
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