YUPOONG☆jwr MINE RESCUEロゴ5パネルコードキャップ80s〜

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★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格より【200円引き】させて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい☆★おまとめ割おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい☆#古着屋ぽっぽ・キャップ----------●商品名YUPOONGのjwrMINERESCUEロゴ5パネルコードキャップ80s〜です！●ポイント魅力はなんといっても前面のピンクのNo.3jwrMINERESCUEのロゴプリントデザインです！綿60%ポリエステル40%の程良い厚みで少しハリのある生地の5パネルやアイレット（空気穴）、7段階にサイズ調整できるスナップバックやその前後のブランド刻印、ターコイズブルー系のカラーリングやつばの根元のコードもポイントです☆●状態80〜90年代相当の古着のキャップなので、前面に畳みジワの跡と糸引き、右面とつばの縁に点のさび汚れ、裏地の縁にくすみがあります！その他は状態も良く、これからもたくさんお使い頂けます☆●コーディネート被り具合はやや深めの深さの珍しいキャップで、レトロな古着やアメカジスタイルがお好きな方にぴったりのアイテムです！男女問わず、オールシーズン通して活躍します(^^)----------●サイズ→FREEサイズ※スナップバック式で調整可能です！採寸も参考にしてみて下さい☆※トルソーによる着用イメージも掲載しておりますので、そちらも参考にしてみて下さい☆●カラー→ターコイズブルー系×ピンク※実際の色味は、1枚目の画像に近いです！●頭囲→およそ55.5〜61㎝ ツバの長さ→およそ7.3㎝ 深さ→やや深め（浅め・やや浅め・程良い・やや深め・深めの5段階より）※トルソーの頭囲→およそ56㎝※スナップバック式なので、サイズは調整可能です！●購入後【24時間以内】に即発送致します！※トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！カラー···ブルー