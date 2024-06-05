他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【90s】FOXFIREFARMデニムキャップ 【生産国】KOREA【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約60cmツバ長:約7cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿アメリカのファーマーズキャップ。国内物だと農協キャップ等と近い物かと思いますが、USはファーマーズも洒落てます。MADEINUSAのヴィンテージ品。デニム素材でフロントのワッペンの文字の字体とニワトリも良い雰囲気です。＿COLOR＿＿＿デニム＿CONDITION＿＿＿8/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中



90s】FOX FIRE FARM デニム ファーマーズキャップ - キャップ



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