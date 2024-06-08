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phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネックX100
商品番号 G92812685110
商品名

phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネックX100
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後、一回のみ使用。サイズが合わなかったのでやむなく出品です。簡易梱包での発送です。42cm商品説明プレートは付け替え可能でブラックとシルバーの両面仕様。用途に合わせてプレートを外すことも可能な3WAYタイプ。技術：アクアチタンX100、ミクロチタンボール。カラー：ブラック。アクアチタンX100X100とは、通常の100倍濃度でアクアチタンを含浸する技術。
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