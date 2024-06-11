フィンガリン phingerin / キャップ 新品未使用

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商品詳細
フィンガリン/phingerinのキャップになります。新品未使用タグ付きになります。フィンガリンの赤いラインと、ネコのようなデザインがかわいい、カッコイイデザインになっております。質問などございましたらコメントくださいませ。サイズ···フリーサイズカラー···ブルー--------------------フィンガリン phingerin rroomm ネイビー ブルー キャップ 帽子 猫
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