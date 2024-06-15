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シルバー925 ゴールドクロスネックレス フレームド チャーム ロールチェーン
商品番号 M16089789486
商品名

シルバー925 ゴールドクロスネックレス フレームド チャーム ロールチェーン
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

芸能人愛用モデル、今話題のゴールドクロスネックレス!【素材】トップ：シルバー925刻印あり（ゴールドメッキ）チェーン：ステンレス（ゴールドメッキ）【サイズ】四角トップ：23mmx10mmクロストップ：22mmx9mm【ロールチェーン】幅2.5mm長さ50cm【重さ】11g03
http://narcologia.ru/goods/diamond780558.html
http://narcologia.ru/goods/encourage431772.html
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