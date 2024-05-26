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D3672S◾️ニューエラ　ニューヨークヤンキース USA製キャップ
商品番号 B89614730487
商品名

D3672S◾️ニューエラ　ニューヨークヤンキース USA製キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,070 円
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商品詳細

◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】NEWERA　　NewYorkYankeesニューエラ　ニューヨークヤンキース#Konokonokono帽子　→他にも出品しております。【コンディション】■ランク《A》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー/ネイビー■素材/ポリエステル100%■表記サイズ【73/858.7cm】
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