  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
商品番号 O92631399300
商品名

新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 16,280 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

新品未使用　鑑定書付★天然ブラックシリカ純度99.9%✖️ゲルマニウム★k18ブレスレット天然ブラックシリカゲルマニウム　5ミリミラーボール大はゲルマニウムで、小はk18ホワイトゴールド留め金　シルバー(刻印)鑑定書に記載があります。現在、金同様、ブラックシリカ、ゲルマニウムの価格高騰しています。★長さ18.5㎝★定価　102900円でした。★素材　k18金　ホワイトゴールド、ブラックシリカ、高品質ブラックシリカ・純度99.9%、箱、鑑定書、収納ケースなど付属品は揃っています。★男女使えます。＊他に、デザイン違いのネックレス、ブレスレットも出品しています。ブレスレットとネックレスをセットで購入していただいた方には、お値引きさせていただきます♪新品ですが、細な見落とし等を含めて個人の保管品からの出品であることをご理解いただける方にご検討いただければ幸いです。※すり替え防止の為、返品には対応できません。　他のサイトにも出品していますので、削除する場合がございますので、ご了承くださいませ。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/seamless5329.html
http://narcologia.ru/goods/plaque310507.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring354296.html
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
ダイヤモンド バングル5744 1.00ct K18イエローゴールド 鑑別書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
2023年最新】ブレスレット ミラーボール k18ホワイトゴールドの人気 ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
ダイヤモンド バングル5744 1.00ct K18ピンクゴールド 鑑別書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
超美品 新品未使用 鑑定書付 ☆天然ブラックシリカ、ゲルマニウム☆k18 ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
ダイヤモンド バングル WG-BG12158 1.00ct K18ホワイトゴールド 鑑別書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
◎6周年記念価格◎【宝石鑑別書付】高品質 ドミニカ共和国産 天然 ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
ハート& キューピッドカット ダイヤモンド テニスブレスレット 1.00ct K18ホワイトゴールド チェカ 鑑別書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
コメ兵｜【新品】K18YG ダイヤモンド ブレスレット 0.30CT｜ジュエリー ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
コメ兵｜【新品】K18YG ダイヤモンド ブレスレット 0.30CT｜ジュエリー ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
インディアンジュエリー オニキス バングル LEMONTREE 激安商品 12342 ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
ダイヤモンド ライン バングル JBG0153 1.00ct K18イエロー/ピンク ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
新潟県糸魚川産 白翡翠 国産証明書付 ブレスレット atelier hh 通販 ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
K18ダイアモンドリング 10.5号 【鑑定書あり】ジュエリーツツミ ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
新品未使用 鑑定書付 ☆天然ブラックシリカ、ゲルマニウム☆k18 ...
新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット
コメ兵｜K18YG ブレスレット｜ジュエリー｜ブレスレット・バングル ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru