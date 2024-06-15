新品未使用　鑑定書付 ★天然ブラックシリカ、ゲルマニウム★k18 ブレスレット

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新品未使用 鑑定書付★天然ブラックシリカ純度99.9%✖️ゲルマニウム★k18ブレスレット天然ブラックシリカゲルマニウム 5ミリミラーボール大はゲルマニウムで、小はk18ホワイトゴールド留め金 シルバー(刻印)鑑定書に記載があります。現在、金同様、ブラックシリカ、ゲルマニウムの価格高騰しています。★長さ18.5㎝★定価 102900円でした。★素材 k18金 ホワイトゴールド、ブラックシリカ、高品質ブラックシリカ・純度99.9%、箱、鑑定書、収納ケースなど付属品は揃っています。★男女使えます。＊他に、デザイン違いのネックレス、ブレスレットも出品しています。ブレスレットとネックレスをセットで購入していただいた方には、お値引きさせていただきます♪新品ですが、細な見落とし等を含めて個人の保管品からの出品であることをご理解いただける方にご検討いただければ幸いです。※すり替え防止の為、返品には対応できません。 他のサイトにも出品していますので、削除する場合がございますので、ご了承くださいませ。カラー···ブラック