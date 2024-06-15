★限定★ NIKE AIR ZOOM FLORAL 花柄　26cm

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NIKEAIRZOOM花柄 ルナグライド6PHOTOSYNTHESISPACK店舗限定モデル 完売品です【サイズ】26センチ【カラー】FLORAL花柄【商品説明】ダイナミックサポートシステムを搭載した革新的なクッショニングモデル、ルナグライドの6代目モデル。3種類の異なる素材で形成されたミッドソールが高い安定性とクッション性でランナーをサポートします。アッパーのミッドフット部分にはダイナミックフライワイヤーを使用し、走行中に変化する足の形状に合わせ、高いサポート性を実現。【状態】通常使用による汚れありますがソールの減りはあまり感じず、私感ですが全体的に良好かと思います。箱はついておりません。写真に写っているものが全てです。【発送】防水対策をした状態で簡易包装で発送いたします。エアズームフォトシンセシスナイキパープルミッドカットMACKINTOSHPHILOSOPHYナイキラボアトモスPEGASUS32FOAMPOSITEFLORALペガサスストリート古着 ヒップホップスケボー スケートボードボタニカルパック25cm