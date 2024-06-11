コーチ　財布セット　長財布　小銭入　コインケース　COACH

COACH(コーチ)MENS(メンズ)長財布・小銭入れ(コインケース)のセットです。コーチのお財布セットです。買い替えをしたので出品します。小銭入れは使用感がありますが、長財布の方に小銭スペースがあるのでおまけでお付けします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック



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