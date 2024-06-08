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商品詳細
こちらで譲ってもらいました。鑑定などしっかり行っている出品者の方でした。購入時から小銭入れの破れなどの使用感あります。ご理解の上、購入お願いします。埃のような白い汚れがあります。念入りに拭き取れば取れると思いますが、これ以上傷付けたくないのでそのままにして出品します。ご理解お願いします。（素人判断ですがカビではないです。）値下げは今のところ考えていません。
http://narcologia.ru/goods/rouge323610.html
http://narcologia.ru/goods/traverse731426.html
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