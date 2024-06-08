☆美品 MONTBLANCモンブラン 本革 名刺入れ カードケース ドイツ製 黒

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MONTBLANCモンブラン 名刺入れカードケース黒ブラックホワイトスタードイツ製madeinGERMANYほとんど使用感のない美品です。よくよく見ると少し擦れ傷があります。※写真10枚目全体的にはとてもきれいなお品です。サイズ:縦約cm×横約cmマチ付きポケット×1カード入れ×2オープンポケット×1材質:レザー本革付属品:無し★大手買取店にて鑑定済みの商品ですので確実正規品となります。★万一コピー商品がありましたら返品、返金致します。素人採寸のためご参考程度でお願い致します。素人検品の為見落としがあるかもしれませんがご容赦下さい。完璧な新品同様の物をお求めの方はご購入ご遠慮下さい。神経質な方は購入ご遠慮下さい。#MONTBLANC#モンブラン#ドイツ製#名刺入れ#カードケース#ホワイトスター✩23092802素材...本革カラー...ブラック