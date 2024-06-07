〈超希少〉HERMES　シェーヌダンクルマン

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ご覧いただき有難う御座います！！！この度出品させていただく物は、HERMESの超希少なヴィンテージアイテム シェーヌダンクルマン のネックレスになります！！！！！こちらのアイテム自体も超希少なのですが、ほぼ傷がないこの状態のものは超激レアで二度と出てこないと思われます！！！私自身も厳重に保管しておりました！サイズや長さはお写真でご確認下さい。ホールマークもご確認お願いします。素材 シルバー925商品説明HERMESの非常に珍しい人型シェーヌダンクルのネックレス。胸元でキラキラと輝きを放ちます。目を惹くこと間違いなしのお洒落な逸品です。コレクターの間では高額取引されるとても貴重なお品です。世界中で高騰し続けているエルメスのビンテージ品。この機会に是非ともコレクターの方宜しくお願いいたします！！！コメントもお待ちしております！#HERMES #hermes #シェーヌダンクル #シェーヌダンクルマン #コレクター #ヴィンテージ #超希少 #激レア #ネックレス #超激レア #アンティーク #人形 #シルバー #シルバー925 #入手困難 #早い者勝ち