ナイジェルケーボン　メカニックキャップ

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商品詳細
NIGELCABOURN×LYBROナイジェル・ケーボン×ライブロMECHANICSCAPMIXHBT×POPLINMIX—商品説明—ナイジェルケーボン/ライブロのメカニックキャップになります。ヘリボーン生地で、味のある雰囲気になっております。▪️サイズスナップボタンで2段階のサイズ調整が可能なモデルになりますが、内側のボタンが一つ欠損しています。▪️素材···コットン▪️カラー···オリーブ▪️形···ワーク▪️状態1〜2回しか被ってない為目立つ汚れ等はございませんが、ボタンが一つ欠損しています。よろしくお願いします素材...コットンカラー...グリーン
http://narcologia.ru/goods/update187395.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome361543.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture863541.html
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