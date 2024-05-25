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ナイジェルケーボン　メカニックキャップ
商品番号 Y53483580968
商品名

ナイジェルケーボン　メカニックキャップ
ブランド名 ナイジェルケーボン
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIGELCABOURN×LYBROナイジェル・ケーボン×ライブロMECHANICSCAPMIXHBT×POPLINMIX—商品説明—ナイジェルケーボン/ライブロのメカニックキャップになります。ヘリボーン生地で、味のある雰囲気になっております。▪️サイズスナップボタンで2段階のサイズ調整が可能なモデルになりますが、内側のボタンが一つ欠損しています。▪️素材···コットン▪️カラー···オリーブ▪️形···ワーク▪️状態1〜2回しか被ってない為目立つ汚れ等はございませんが、ボタンが一つ欠損しています。よろしくお願いします素材...コットンカラー...グリーン
http://narcologia.ru/goods/update187395.html
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