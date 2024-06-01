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1996 アトランタオリンピック キャップ コカコーラ スターター 当時物 企業
商品番号 U30243478541
商品名

1996 アトランタオリンピック キャップ コカコーラ スターター 当時物 企業
ブランド名 スターター
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スターター製のアトランタオリンピックのキャップになります。状態は画像４枚目のようにアジャスターの調整が１つ飛んでいます。
http://narcologia.ru/goods/tenet430263.html
http://narcologia.ru/goods/encourage852272.html
http://narcologia.ru/goods/organization440862.html
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