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エルメス　ネックレス　カヴァリエ
商品番号 W79627940725
商品名

エルメス　ネックレス　カヴァリエ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのメンズネックレス、カヴァリエです。試着のみの未使用です。国内のエルメス直営店にて購入したものです。即、完売したネックレスで店頭ではあまり見かけなかったものです。色　クレ長さ　64センチ尚、未使用品で状態は綺麗ですが自宅保管品ですのてご理解の上ご購入お願い致します。
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