kebozセットアップ　コムドットゆうた着用

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商品詳細
カラー···グレー季節感···春、夏、秋kebozのセットアップになってます！着る機会が無いので出品します！コムドットゆうた着用#keboz#コムドットKEBOZPOPUPJAPANTOUR2021~collaborationbyFREAK'SSTORE~＊BASEBALLSHIRTSベースボールシャツカラー：GRAY素材：コットン100%サイズ:L＊BASEBALLPANTSベースボールパンツカラー：GRAY素材：コットン100%サイズ:L
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