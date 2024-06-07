DENTS デンツ　ペッカリー　グローブ　黒8ハーフ

ご覧頂きありがとうございます。デンツのペッカリーグローブになります。昨年の11月に購入しましたが、若干サイズが合わなく、別のグローブを購入したため出品します。商品詳細：ブランド：DENTS（デンツ）レザー：ペッカリーライニング：カシミアカラー：ブラックサイズ：8ハーフ付属品:タグ 写真に写ってる物になります。状態:正規代理店で購入後、10回ほど着用しております。色も黒なのでオンオフ共に使いやすいです。ほぼ使用感が感じられない状態ですが、あくまで一度人の手に渡った商品の為、過度に状態を気にされる方はお控え下さい。ペッカリーは今後いつ発売されなくなってもおかしくない希少な革です。ライニングもカシミアなので贅沢なグローブになっております。縫製や仕様もデンツならではで、職人によるハンドメイドのため素材のみならず希少品です。手首にストラップのあるタイプの最高級スタイルで、まさに一生ものです。Dentsデンツペッカリーカシミアイギリスイングランド英国手袋グローブ



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