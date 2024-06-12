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ポロ　ラルフローレン　スニーカー　UK9 　ネイビー　メンズ　CAMILOⅡ
商品番号 F91987205528
商品名

ポロ　ラルフローレン　スニーカー　UK9 　ネイビー　メンズ　CAMILOⅡ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます♪コメなし即買い大歓迎です！ご不明な点などございましたらお気軽にご質問ください。■商品情報■管理番号NR-0587【ブランド】POLO　RALPH　LAUREN　　　　　　　ポロラルフローレン【モデル】CAMILOⅡ　14557【タイプ】スニーカー【カラー】ネイビー　紺【表記サイズ】UK9、日本サイズ28㎝相当。【状態】やや傷や汚れあり、目立った傷はなし。【実寸サイズ】アウトソール約30㎝横幅約10㎝※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。他にも多数の革靴を出品しています！ご覧下さい！→#LSSNR_サイズ別→#LSSNR_280【補足】※記載がない限りシューキーパーは付属しません※お支払い確認後出来る限り迅速に発送致します！通常2～３日で発送致します。※梱包材による簡易包装で発送させてもらいますUSED品にご理解のある方、入札をお願いいたします。#POLO　　#RALPHLAUREN#ポロ#ラルフローレン　#UK9#28cm#デッキシューズ　#スニーカー#メンズ　#ネイビー　#紺　#CAMILO2
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