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美品 PUMA SUEDE 27.5 プーマ スエード ボルドー バーガンディ
商品番号 U96275986096
商品名

美品 PUMA SUEDE 27.5 プーマ スエード ボルドー バーガンディ
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プーマのスエードです。size27.5cmカラー　バーガンディ　ボルドー　エンジ商品状態　試着程度です。ほとんど未使用で綺麗な状態です。写真でご確認よろしくお願い致します。外箱は欠品です。大変申し訳ございませんが忙しい為、値下げ交渉、質問、コメントには応じておりません。ご購入後、取引中のメールはしっかり対応しておりますので安心してお買い求め下さい。スニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スエード
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