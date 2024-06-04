Puhuhefvaya ペンダントトップ

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商品詳細
材質···シルバー25年ほど前に購入しました。FernandoPuhuhefvaya購入時1年ほどはたまに使用し(数回)、それからはずっとガラスケースに飾っていました。ほとんど使用していないので確認した限りは目立った傷はありません。綺麗だと思います。25年の時を経ています。ヴィンテージか好きな方。 中古品ご理解下さい。⭐︎すり替え詐欺防止の為、返品交換NGです。⭐︎お値下げ不可⭐︎バラ売り不可材質···シルバー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/manufacture137941.html
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