インセプション　ロングウォレット　ウォレットチェーン　セット販売

柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革インセプションのロングウォレットとウォレットチェーンのセット販売です。購入は2020年の7月になります。ウォレットは使用に伴う傷や擦れはありますが、まだまだお使い頂けると思います。経年変化のご理解頂ける方のみ購入お願いします。ウォレットチェーンはゴツ過ぎず使いやすいです。服の系統が変わった為出品致します。中古品の為神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。■品名：UKブライドルレザー・ロングウォレット■LOT：IPW-02■素材：外装：UKブライドルレザー /牛革内装：国産姫路ヌメ革 /牛革■サイズ：W/90mmH/190mm■仕様：カードホルダーx6、ポケットx4、小銭入れx1、札入れx1■生産国：日本■品名：FフォールSカンウォレットチェーン■LOT：IPC-01■素材：ブラス（真鍮）■サイズ：全長490mm■生産国：日本



インセプション ウォレットチェーン FフォールSカンウォレットチェーン ...



INCEPTION(インセプション) FホールSカンウォレットチェーン・ブラス



INCEPTION インセプション 重厚でありながら洗練された雰囲気を醸し出す真鍮チェーン『FフォールSカンウォレットチェーン』【アメカジ・ウォレットチェーン】IPC-01



Mr.OLDMAN×INCEPTION UKブライドルレザー L型ウォレット L-Shaped UK Bridle Wallet



Inception(インセプション) F-HOLE S-KAN WALLET CHAIN(SILVER PLATING ...



INCEPTION インセプション ホースハイド|ロングウォレット『ホース ...



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INCEPTION インセプション 重厚でありながら洗練された雰囲気を醸し出すウォレットチェーン『FフォールSカンウォレットチェーン』【アメカジ・ウォレッ トチェーン】IPC-03



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INCEPTION インセプション 重厚でありながら洗練された雰囲気を醸し出す真鍮チェーン『FフォールSカンウォレットチェーン』【アメカジ・ウォレットチェーン】IPC-01



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