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インセプション　ロングウォレット　ウォレットチェーン　セット販売
商品番号 G87843459921
商品名

インセプション　ロングウォレット　ウォレットチェーン　セット販売
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革インセプションのロングウォレットとウォレットチェーンのセット販売です。購入は2020年の7月になります。ウォレットは使用に伴う傷や擦れはありますが、まだまだお使い頂けると思います。経年変化のご理解頂ける方のみ購入お願いします。ウォレットチェーンはゴツ過ぎず使いやすいです。服の系統が変わった為出品致します。中古品の為神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。■品名：UKブライドルレザー・ロングウォレット■LOT：IPW-02■素材：外装：UKブライドルレザー　/牛革内装：国産姫路ヌメ革　/牛革■サイズ：W/90mmH/190mm■仕様：カードホルダーx6、ポケットx4、小銭入れx1、札入れx1■生産国：日本■品名：FフォールSカンウォレットチェーン■LOT：IPC-01■素材：ブラス（真鍮）■サイズ：全長490mm■生産国：日本
http://narcologia.ru/goods/protein134434.html
http://narcologia.ru/goods/slide693487.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild486152.html

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