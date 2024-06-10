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商品詳細
2021年の1月に購入しましたが、仕事が多忙になり、実質使用したのが3回程で、後はずっと箱の中に保存されていました。落ち着いたら、また使おうと思い、持っていましたが、当分使用する時間はもてそうにないのと、引越しを機に手放そうと思います。128ギガのSDカードも本体に入れておきますので、すぐ使えます。バッテリー強化版です。ほぼ新品に近いので、とても良い商品だと思いますので、購入されても気持ちよく使って頂ける自信があります。ぜひご検討、宜しくお願いします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/update477795.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture288041.html
http://narcologia.ru/goods/approximate107920.html
【美品バッテリー強化版】NINTENDO SWITCH JOY-CON…
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