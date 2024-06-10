SONY PlayStation3 CECHA00 初代PS3 本体 プレステ3

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商品詳細
コメントくれたら少し値引きしますが、自分から大きな値下げはしません。【状態】 箱付き動作品『説明書欠品』本体は汚れは少なめですが、3枚目のような擦り傷などがあります。ゴムは全てあります。封印シールも付いた状態です。動作は良好です。発送はご注文から大体1〜2日までに発送致します。ーーーーーY94
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