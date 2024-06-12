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Nintendo Switch HAD-S-KABAA　本体 　スイッチセット
商品番号 V12157331464
商品名

Nintendo Switch HAD-S-KABAA　本体 　スイッチセット
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明NintendoSwitchHAD-S-KABAA　旧型本体HAC-001SwitchJoy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッドJoy-Con充電スタンド　HORIスイッチハンドル　２個セットニンテンドー　ＵＳＢワイヤレスマイク（電池はご準備下さい）すぐ遊べるセット●状態初期化済み。特に目立った傷等ありませんが、中古品の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。●発送方法送料無料。らくらくメルカリ便にて発送予定になります。ご質問などあればコメントからお待ちしております。914345‐s1011
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