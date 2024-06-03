YAMAHA ヤマハ 卓上木琴 No,185

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YAMAHAヤマハ卓上木琴No,185でございます。子供の発表会の為、こちらでお譲りいただきましたが、無事終わりましたので必要な方にお譲りいたします。お譲りいただいて1回くらいしか使用しませんでした。外箱が少し破れております。ご了承くださいませ。らくらくメルカリ便にて配送。商品を入れた外箱をプチプチにくるみテープで留め発送致します。●付属品・本体、バチ、外箱●状態中古品のため小傷、打痕など通常の使用感はございますが、まだまだ使用できます。中古品にご理解がない方、完璧を求める方はご購入をお控えください。喫煙者いません、ペットいません。