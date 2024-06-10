Gantz 全巻セット

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商品詳細
GANTZ1〜37巻全て新品で購入し、自宅本棚に収納していました。ヤケや汚れは多少ありますが読む分には問題ありません。神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。Gantz2」奥浩哉定価:￥590#奥浩哉#奥_浩哉#本#コミック／コミック
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