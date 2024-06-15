柚香光/宝塚ファーストフォトブック vol.3/新公パンフレット/チラシ付き

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商品詳細
宝塚歌劇団 花組 柚香光さん「宝塚ファーストフォトブックvol.3」付属のDVD未開封です。汚れ、折れはなく美品です。ご希望なら、新人公演パンフレット（ラストタイクーン）とチラシもお付けします。画像参照申し訳ありませんが、値下げ等の交渉には応じることができませんので、ご了承下さい。(値下げは徐々に行います。)トラブル防止のため、コメントで交渉中でも、即購入の方を優先させていただきます。宜しくお願い致します。#柚香光 #星風まどか
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柚香光 DVD未使用 宝塚ファーストフォトブック vol.3-
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