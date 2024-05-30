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Nintendo Switch　ニンテンドースイッチ本体①
商品番号 S42572330305
商品名

Nintendo Switch　ニンテンドースイッチ本体①
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドースイッチ中古品です。綺麗に拭いて送りますが指紋跡、液晶傷等、気になる神経質な方は御購入をお控え下さい。商品状態は画像より御確認ください。お届けする商品は以下となります。「状態表示のないものは中古品です。」・NintendoSwitch本体(ガラスフィルムが貼って有ります。画面は微細なスレなどありますが良い状態です。背面→微細なスレ、テカりなどありますが良い状態です。)・ジョイコン左右「微細なスレテカり、小傷などありますが良い状態です。」・ドック・ストラップ2本・HDMIケーブル・充電器・グリップ・箱となります。※ソフトを御用意いただければすぐに遊べるセットとなっています。※箱が不要な方、コメントより御購入前に御連絡ください。800円値下げいたします。その他の記載にない付属品はつきません。値下げ❌動作確認済(ジャンク品ではありません)本体は、初期化して送付致します。発送は基本的に当日より、翌日に発送を行います。本体シリアルナンバー　「XKJ10021518699」
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