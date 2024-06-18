廃盤 CD ジャパニーズ・レゲエ Jah Matic One

JahMaticOneVariousArtistsOfJapaneseReggaeジャパニーズ・レゲエ1堂々,Fly-T-ここは天国2)ChappieRanks-人生は上々3Sawa,Tsutompie-RaggamuffinInnaTokyoCity4Damage-愛は地球を救う5ブッチャー-だん、だん、だん6CornHead-口では達者な事ばかり7ハイマン-OkamafeDead8ラガG-山のぼり9Ken-J-Peace\u0026Love\u0026UnityOneBloodBigFamily10SistaKaya-風邪の声を聞け廃盤です10トラック37分16秒(こちらのCDはレンタル落ちCDではありません)盤面やや良好です細かいスレ傷が全体的にあります深い傷はありません出品前全編再生確認済み異常なしスレ傷気になさる方お控え下さいブックレット汚れありますケース多少スレ傷あります外観気にせず問題なく聴ければ良い方お願い致します画像にある物が全てです中古品ですので盤面やケースに多少のスレキズ等はあるとお考えください。細部まで拘る方はご遠慮下さい。(良好と記載されてる物は状態悪くありません)ご確認\u0026ご了承の上よろしくお願い致します。明らかに状態悪い物は記載させて頂いておりますが神経質に状態気になさる方はご遠慮下さい動作不良の場合は返金・返品対応致します。発送詳細につきましてはプロフィールご確認下さい#CD#廃盤#レゲエ