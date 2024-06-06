美品　BEHRINGER BC1200

ベリンガー ドラムマイクセットサウンドハウスハウスで購入しました。使用する機会がなかったため出品です。動作確認済み。種類···マイク以下公式引用特徴BEHRINGER(ベリンガー)のドラム用マイク7本セット。マイククランプ、5/8インチアダプター、オーバーヘッドマイク用ウィンドノイズフィルター、キャリーケースを付属。スペック■特長・フルドラムキャプチャ用にチューニングされた7ピースドラムマイクセット・バスドラム用に特別設計されたラージダイアフラムダイナミックマイク・スネア、タムなどパーカッシブ楽器用の４つのパーカッションマイク・オーバーヘッド用ステレオマッチドコンデンサーマイク・ニュアンスキャプチャに最適なカーディオイド特性設計・ライブなどあらゆる環境に耐えるメタルダイキャストボディ構造・マイククランプ、5/8インチアダプター、オーバーヘッドマイク用ウィンドノイズフィルター、キャリーケースを付属仕様・セット内容：タム/スネアマイクx4、バスドラムマイクx1、シンバルマイクx2・付属品：オーバーヘッドマイク用ウィンドノイズフィルターx2、タム/スネアマイク用クランプx4、5/8インチネジ付きアダプターx6、専用キャリーケース・タム/スネアマイク：ダイナミック、カーディオイド・バスドラムマイク：ダイナミック、カーディオイド・シンバル(オーバーヘッド)マイク：コンデンサー、カーディオイド



BEHRINGER BC1200｜ミュージックランドKEY



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Behringer BC1200 プロフェッショナル ドラムマイク7点セット



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