GB ゲームボーイ ポケットモンスター 青 ブルー ポケモン カメックス 初期

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閲覧頂き有難う御座います。コレクション整理です。状態主観的ですが年代物加味しても美品になると思います。ゲームボーイソフトポケットモンスター ブルー 青pokemonBLUEBlastoise✔️ソフト動作確認済み✔️外箱✔️取説プチプチで包んで簡易包装で発送します。＋200円で小型段ボールに梱包し、ネコポスかゆうパケットポストで対応致します。接点復活剤にて端子クリーニングしてますので、一発起動率高いです。年代物のため各箇所少なからず傷みありますので画像確認頂ければと思います。#断捨離loser←様々なジャンルあり#断捨離loserゲーム←色々ゲーム関係出品中丁寧な対応心掛けておりますが返品・変更の対応は厳しいためご理解の程お願い致します。#ゲームボーイ#ゲームボーイカラー#ゲームボーイアドバンス#GB#ゲームソフト#ゲームボーイプレーヤー#ゲームボーイプレイヤー#Nintendo#任天堂#ポケットモンスター#ポケモン#赤#緑#青#黄#ルビー#サファイア#エメラルド#金銀#クリスタル#レトロソフト#pokemon#gameboy