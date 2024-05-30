プレイステーション5本体(未使用) CFI-1100A 01

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商品詳細
プレイステーション5型番CFI-1100A01内容・外箱・PS5・HDMIケーブル・電源コード・ベース・印刷物一式2022年の8月にプレゼントとして頂いてから、使用する機会がないまま自宅で保管していました。箱は一度だけ開封していますが、中の商品は未使用のままとなっております。★お値下げ交渉 ⭕️★即購入 ⭕️※お値下げ出来かねる場合がありますのでご了承ください。※素人保存のため、神経質な方はご遠慮ください。ご不明点等ありましたら、コメント欄にご記入ください！
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