宝塚【第97期文化祭】永久輝せあ　綺城ひか理　蓮つかさ

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商品詳細
宝塚音楽学校文化祭プログラム【第97期生】2011.2.19・20宝塚バウホール永久輝せあ綺城ひか理留依蒔世蓮つかさ城妃美伶佳城葵海乃美月春妃うらら未読のため、状態は美品だと思いますが12年前のパンフレットのため年数経過につき神経質な方はご遠慮ください。雨よけ対策としてビニール袋に入れ、台紙を添えて発送します。即購入OKです。
http://narcologia.ru/goods/reboot932536.html
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