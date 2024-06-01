SixTONES 公式写真 Jr時代 バラ売り

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人気グループ···SixTONESグッズ種類···公式写真全てJr時代のものになります。購入後はフォルダに入れて暗所での保存でしたので日焼けなどはありません。目立つものはありませんが初期キズなどは多少あるかと思われます。神経質な方はお控えください。お写真はスリーブに入れた後、まとめてテープ付きクリアファイルに入れ、厚紙封筒で送らせて頂きます。全17枚・こちらはバラ売り可となっております。ご購入したいものをコメントください。・1枚400円〜となっておりますが複数枚ご購入でお値引させて頂きますのでお気軽にご相談ください。他の商品との同時購入でお値引させて頂きますのでご相談ください。京本大我松村北斗田中樹森本慎太郎髙地優吾ジェシーSixTONESジャニーズジャニーズJr