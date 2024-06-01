明治座 立花裕太 クリスマスディナーセット ちびぬいぐるみ

グッズ種類···ぬいぐるみ立花裕大さんの明治座コラボクリスマス限定グッズです。到着時に一度のみ開封しましたが、以降袋に入れたまま保管していました。ご希望であればパンフレットもお付けいたします。ぬいぐるみ…プチプチ＋防水パンフレット…補強＋防水 お気軽にお声掛けください。



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