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明治座 立花裕太 クリスマスディナーセット ちびぬいぐるみ
商品番号 J25978204594
商品名

明治座 立花裕太 クリスマスディナーセット ちびぬいぐるみ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 6,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···ぬいぐるみ立花裕大さんの明治座コラボクリスマス限定グッズです。到着時に一度のみ開封しましたが、以降袋に入れたまま保管していました。ご希望であればパンフレットもお付けいたします。ぬいぐるみ…プチプチ＋防水パンフレット…補強＋防水　お気軽にお声掛けください。
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