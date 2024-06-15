NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ同梱物1.NintendoSwitch本体2.Joy-Con(L)3.Joy-Con(R)4.NintendoSwitchドック5.Joy-Conグリップ6.NintendoSwitchACアダプター7.Joy-Conストラップ8.ハイスピードHDMIケーブル9.セーフティガイド2020年7月26日に購入しました。保護フィルム、保護ケースを使用しており使用頻度も低かったため目立った傷などはありません。動作に関しても問題ない事を確認済み。本体は初期化済みです。値下げ交渉はご遠慮ください。#任天堂#Nintendo



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