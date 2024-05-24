美品　ニンテンドー3DS LL ホワイト　本体　Nintendo 任天堂

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商品詳細
☆プロフ必読ください「ニンテンドー3DSLLホワイト」任天堂中古美品です本体と専用タッチペン(装着済み)のみです本体も液晶画面も傷ないと思います動作確認、初期化済み本体はアルコール拭きしてます◻︎プチプチかダンボール保護にてネコポス発送⚠︎検品して美品と判断しておりますが、中古品にご理解ある方でお願いします。新品未使用ではありません。光に当てて見える傷はないか等、神経質な方はトラブルの元なのでご遠慮ください。任天堂Nintendo3DSNintendo3DSLLホワイト#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS1022
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