riize 展示会 特典 トレカ　ソヒ

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【注意】発送は8/31以降となります。ご了承の上ご購入をお願いいたします。riize展示会特典トレカ ソヒ◼️未使用・未開封◼️即購入◯大切に保管しておりましたが、海外製品のため初期不良がある場合ございます。お気になさる方はご注意ください。ご不明点ございましたらいつでもお知らせください。よろしくお願いいたします:-)
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